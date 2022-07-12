https://ukraina.ru/20220712/1034344523.html
Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»
Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых» - 13.07.2022 Украина.ру
Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»
Все без исключения - и друзья, и враги - недооценили Владимира Зеленского. Даже миллиардер Игорь Коломойский, который считал себя «его папой Карлом» не сразу понял, что «гоголевский нос» может гулять сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-12T17:23
2022-07-12T17:23
2022-07-13T11:11
новости
зеленский
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«Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки. Он заставил целые страны оценивать эффективность политики не традиционными индикаторами — рост экономики, социальная стабильность, культурный уровень и прочей "хренью" — а сценической мимикой, характером придыханий, колкостью шуток, имитацией слезы. Он сегодня безусловный капитан западного "клуба не очень веселых и не всегда находчивых" лидеров», — заявил эксперт.Выдрин добавил, что сам Зеленский при этом сменил сценическое амплуа, превратившись из героя-неудачника «Служебного романа» в брутального мачо из «Военно-полевого романа».Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
/20220712/1034340175.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зеленский
Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»
17:23 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Все без исключения - и друзья, и враги - недооценили Владимира Зеленского. Даже миллиардер Игорь Коломойский, который считал себя «его папой Карлом» не сразу понял, что «гоголевский нос» может гулять сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин