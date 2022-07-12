Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых» - 13.07.2022 Украина.ру
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Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»
Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых» - 13.07.2022 Украина.ру
Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»
Все без исключения - и друзья, и враги - недооценили Владимира Зеленского. Даже миллиардер Игорь Коломойский, который считал себя «его папой Карлом» не сразу понял, что «гоголевский нос» может гулять сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-12T17:23
2022-07-13T11:11
новости
зеленский
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&laquo;Зеленский сделал непостижимое: он не&nbsp;спустился в&nbsp;политику со&nbsp;сцены КВН, а&nbsp;затащил ее на&nbsp;свои подмостки. Он заставил целые страны оценивать эффективность политики не&nbsp;традиционными индикаторами&nbsp;&mdash; рост экономики, социальная стабильность, культурный уровень и&nbsp;прочей "хренью"&nbsp;&mdash; а&nbsp;сценической мимикой, характером придыханий, колкостью шуток, имитацией слезы. Он сегодня безусловный капитан западного "клуба не&nbsp;очень веселых и&nbsp;не всегда находчивых" лидеров&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил эксперт.Выдрин добавил, что сам Зеленский при&nbsp;этом сменил сценическое амплуа, превратившись из&nbsp;героя-неудачника &laquo;Служебного романа&raquo; в&nbsp;брутального мачо из &laquo;Военно-полевого романа&raquo;.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
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новости, зеленский

Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»

17:23 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© скриншот видео "Квартал 95"Зеленский зигующий фашистское приветствие
Зеленский зигующий фашистское приветствие
© скриншот видео "Квартал 95"
Читать в
Все без исключения - и друзья, и враги - недооценили Владимира Зеленского. Даже миллиардер Игорь Коломойский, который считал себя «его папой Карлом» не сразу понял, что «гоголевский нос» может гулять сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
«Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки. Он заставил целые страны оценивать эффективность политики не традиционными индикаторами — рост экономики, социальная стабильность, культурный уровень и прочей "хренью" — а сценической мимикой, характером придыханий, колкостью шуток, имитацией слезы. Он сегодня безусловный капитан западного "клуба не очень веселых и не всегда находчивых" лидеров», — заявил эксперт.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 18:24
Спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России — ИщенкоПока Россия ведёт на Украине спецоперацию, Запад против РФ ведёт войну, написал политолог Ростислав Ищенко в своей статье для издания Украина.ру
Выдрин добавил, что сам Зеленский при этом сменил сценическое амплуа, превратившись из героя-неудачника «Служебного романа» в брутального мачо из «Военно-полевого романа».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
 
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