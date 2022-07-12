https://ukraina.ru/20220712/1034344523.html

Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»

Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых» - 13.07.2022 Украина.ру

Выдрин: сегодня Зеленский - безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых»

Все без исключения - и друзья, и враги - недооценили Владимира Зеленского. Даже миллиардер Игорь Коломойский, который считал себя «его папой Карлом» не сразу понял, что «гоголевский нос» может гулять сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин

2022-07-12T17:23

2022-07-12T17:23

2022-07-13T11:11

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зеленский

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«Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки. Он заставил целые страны оценивать эффективность политики не традиционными индикаторами — рост экономики, социальная стабильность, культурный уровень и прочей "хренью" — а сценической мимикой, характером придыханий, колкостью шуток, имитацией слезы. Он сегодня безусловный капитан западного "клуба не очень веселых и не всегда находчивых" лидеров», — заявил эксперт.Выдрин добавил, что сам Зеленский при этом сменил сценическое амплуа, превратившись из героя-неудачника «Служебного романа» в брутального мачо из «Военно-полевого романа».Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зеленский