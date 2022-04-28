Заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру рассказал об отношении российской молодежи к спецоперации на Украине

Эксперт объяснил, что российская молодежь на самом деле думает о Z-операции © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

По его словам, начиная с 2008-2010 годов, Россия очень активно контролировала и предупреждала заход на территорию так называемых неправительственных коммерческих организаций, которые являются, по сути, инициаторами всех цветных революций.

«Отношение к спецоперации Крыма и Севастополя — думаю, здесь комментарии не нужны. Это для нас герои однозначно, здесь вообще никаких сомнений и колебаний не было, нет, и быть не может», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.