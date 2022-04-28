«Я горжусь нашей молодежью, в подавляющем большинстве, которая показала себя [во время спецоперации] совершенно иначе, чем на это рассчитывала Европа. Они потратили огромные деньги, создали огромное число различного рода общественных организаций, неправительственных организаций, которые — не сработали», — сказал Колесниченко.
По его словам, начиная с 2008-2010 годов, Россия очень активно контролировала и предупреждала заход на территорию так называемых неправительственных коммерческих организаций, которые являются, по сути, инициаторами всех цветных революций.
«Отношение к спецоперации Крыма и Севастополя — думаю, здесь комментарии не нужны. Это для нас герои однозначно, здесь вообще никаких сомнений и колебаний не было, нет, и быть не может», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.