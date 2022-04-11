Портреты так называемых героев небесной сотни на мемориале в Херсоне, который был установлен при киевской администрации в одном из центральных парков, демонтировали местные жители. Об этом 11 апреля сообщил корреспондент РИА Новости

Отмечается, что демонтирован был и сам мемориал под названием «Слава Украине». Украинская власть не вернётся в Херсон уже никогда — Журавко © Украина.ру

Также сообщается, что в минувшую субботу над зданием городской администрации и зданиями напротив подняли российские флаги. Фотографии «небесной сотни» на центральной площади заменили орнаментом.

Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил РФ с 2 марта. Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в плане экономики в Херсоне начинают происходить очень серьезные подвижки. По его словам, перспективы открытия рынка и возможности взаимодействия с платежеспособным регионом — это возможность для людей начать развиваться.

«Героями небесной сотни» на Украине принято называть участников протестов, которые были расстреляны во время событий на Майдане в 2014 году. Это название учредили на официальном уровне. В феврале прошлого года РИА Новости опубликовало показания граждан Грузии. Они признались, что именно они расстреляли протестующих. По их словам, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от политика Сергея Пашинского.