Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будут обсуждать с Москвой демилитаризацию и денацификацию. Его слова прозвучали 5 апреля в беседе с журналистами, которую транслировали украинские телеканалы

«Изменить кровавое сознание»: Медведев рассказал о денацификации Украины © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Зеленский.

Ранее в этот же день зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что современная Украина ментально превратилась в Третий рейх и эту страну постигнет судьба нацистской Германии.

Демилитаризация и денацификация Украины — основные цели российской военной спецоперации, которая началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.