«Фразу про демилитаризацию Украины мы забыли, еще когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про демилитаризацию и денацификацию забудьте, мы про это даже говорить не будем. Денацификацию мы можем сами от вас потребовать, а демилитаризация — мы не воспринимаем эту историю», — сказал Зеленский.
Ранее в этот же день зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что современная Украина ментально превратилась в Третий рейх и эту страну постигнет судьба нацистской Германии.
Демилитаризация и денацификация Украины — основные цели российской военной спецоперации, которая началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.