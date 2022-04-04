Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля прибыл в населенный пункт Буча Киевской области. Сообщение об этом с фотографиями распространили украинские СМИ

На снимке Зеленский запечатлен на одной из улиц Бучи в бронежилете и без каски. Глава государства стоит в окружении охраны в полной боевой экипировке.

Захарова прокомментировала кадры из Бучи © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Также он ответил на вопрос, будут ли продолжены переговоры с РФ.

«Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия», — сказал он.

До 30 марта в Буче размещались военнослужащие РФ. Через несколько дней после ухода из населенного пункта российской армии украинская сторона опубликовала видео трупов жителей города на дороге в Буче.

В Минобороны РФ назвали видеозаписи из города «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

В реальности данной ситуации усомнились также многие пользователи сети, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийства в Буче постановкой, которая используется в антироссийских целях.