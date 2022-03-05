В Министерстве иностранных дел России подтвердили информацию, что с территории страны вылетел спецборт, который направляется в сторону американской столицы. А вот появившиеся слухи, что кто-то из Москвы летит туда на переговоры с США в ведомстве опровергли. Об этом 5 марта пишут РИА Новости

«"Неопознанный борт" из Петербурга в Вашингтон, выдаваемый в соцсетях за "попытку Москвы войти в контакт с американцами" летит за российскими дипломатами, которых США высылают из страны», — говорится в сообщении МИД РФ.

Националисты не выпускают жителей Мариуполя и Волновахи - Минобороны РФ © REUTERS, Nikolay Ryabchenko

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. Меры западной «поддержки дружественной Украины» коснулись также и дипломатических работников.