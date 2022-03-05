«"Неопознанный борт" из Петербурга в Вашингтон, выдаваемый в соцсетях за "попытку Москвы войти в контакт с американцами" летит за российскими дипломатами, которых США высылают из страны», — говорится в сообщении МИД РФ.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. Меры западной «поддержки дружественной Украины» коснулись также и дипломатических работников.