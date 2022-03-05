Нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский может прятаться в бункере, расположенном на территории администрации президента Украины в Киеве, сказал бывший глава правительства страны Николай Азаров в интервью РИА Новости

«Это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения», — рассказал Азаров, отметив, что этот бункер ему хорошо знаком.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Запасные выходы ведут на улицы украинской столицы и даже на вертолетную площадку, на которую можно попасть «в считанные минуты», сказал Азаров, и добавил, что Зеленскому «абсолютно ничего не угрожает».

В то же время экс-премьер не уверен, что украинский президент до сих пор не сбежал за границу и находится в столице Украины.

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

Как Зеленский дезавуировал результаты переговоров © AFP, SERGEI SUPINSKY

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.