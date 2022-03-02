Президент США Джо Байден 1 марта в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны» оговорился и перепутал украинцев с иранцами. Запись выступления Байдена опубликовал телеканал C-SPAN

Байден озвучил судьбоносное решение относительно войск США на Украине © REUTERS, Leah Millis

Во время обращения Байден также заявил, что войска США не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине. Кроме того, он объявил, что США закроют небо для самолетов из России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.