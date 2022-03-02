По его словам, Россия может окружить Киев танками, но она никогда не получит «душ и сердец иранцев». Данную оговорку президент США допустил в конце значительного внешнеполитического блока своей речи.
Во время обращения Байден также заявил, что войска США не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине. Кроме того, он объявил, что США закроют небо для самолетов из России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.