«Сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну», — указал Зеленский.
Как в воскресенье заявил Песков, делегация из Москвы ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле. В делегацию РФ на переговоры с украинцами вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.