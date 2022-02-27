Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о прибытии делегации РФ в Гомель, 27 февраля заявил в Telegram, что площадкой переговоров с РФ могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, но не Минск

Зеленский собрался спасаться за счет жизней украинцев © president.gov.ua

Как в воскресенье заявил Песков, делегация из Москвы ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле. В делегацию РФ на переговоры с украинцами вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.