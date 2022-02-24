«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — заявил Конашенков.
В прошлом Украина обеспечивала более трёх четвертей потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена правительством Украины.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
По его словам, «обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».