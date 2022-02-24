Российские войска вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым, заявил 24 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — заявил Конашенков.

В прошлом Украина обеспечивала более трёх четвертей потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. В Крыму назвали цинизмом отказ Киева прекратить водную блокаду © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена правительством Украины.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

По его словам, «обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».