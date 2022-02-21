Президент России Владимир Путин открыл внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Целью совещания является рассмотрение обращения лидеров ЛНР и ДНР к России с просьбой признания их независимости. Об этом Путин заявил в прямом эфире Первого канала 21 февраля

Путин предложил Совету безопасности рассмотреть обращение лидеров ДНР и ЛНР с просьбой о признании их независимости во время заседания Совбеза.

«Цель нашего совещания в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею в виду и обращения руководителей ДНР и ЛНР к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему», — сказал Путин. Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик © ДАН

Телеканал "Россия 24" показал обращение лидеров ДНР и ЛНР к Путину за несколько минут до трансляции заседания Совбеза.

Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, признание со стороны РФ позволит избежать массовой гибели жителей республики, в которой 300 тыс. человек уже имеют российское гражданство.