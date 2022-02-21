Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к любому сценарию развития событий, однако выразил надежду, что до введения военного положения не дойдет. Выступление председателя украинского парламента транслировал телеканал «Рада»

Обстановка в Донбассе резко обострилась на прошлой неделе. Обострение в Донбассе произошло в конце прошлой неделе. В ДНР и ЛНР заявляют о беспрецедентных обстрелах своих территорий со стороны Вооруженных сил Украины. По данным народных республик, в ближайшее время Киев может начать полномасштабное наступление. Украина теряет миллиарды долларов из-за вбросов о «вторжении» © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

«Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, но, надеюсь, до этого не дойдет», — сказал Стефанчук.

Ранее представители РФ неоднократно обвиняли Киев в невыполнении Минских соглашений, что, по их мнению, препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией в Донбассе и не видят признаков снижения напряженности в регионе, несмотря на заверения украинской стороны в отсутствии планов по военному решению конфликта.