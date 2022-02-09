Военный обозреватель

Александр Германович Артамонов родился 5 апреля 1968 года в Москве.

Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Доктор социальных наук Католического университета Франции (Universitas Catholica Parisiensis). Выпускник Высшей дипломатической академии Франции. «Тактика клещей»: Артамонов раскрыл план США по атаке на РФ © Скриншот из видео Украина.ру

В 2007-2011 годах — советник министра транспорта России на общественных началах. Генеральный директор консалтинговой компании (авиация/туризм) «Спарк», заместитель генерального директора по корпоративной работе и стратегии DSBW-TOURS GROUP. Обозреватель по вопросам экономики и политики французской редакции РГРК «Голос России».

В 2011-2015 годах — директор дирекции вещания на французском языке РГРК «Голос России» — консорциума «Россия Сегодня». Старший шеф-редактор французской редакции МИА «Россия Сегодня».

В 2014-2015 годах — главный редактор сайта «Валдайский клуб». Артамонов рассказал о тактике противостояния силам НАТО в Чёрном море © РИА Новости, Игорь Чуприн / Перейти в фотобанк

С 2015 года — первый заместитель главного редактора медиагруппы «Радонеж».

Выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника «Звезда». Военный и международный эксперт программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». Начальник управления телеканала «Большая Азия». На грани глобальной конфронтации: Артамонов о реальности западной угрозы

Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру».