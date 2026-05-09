"Французской бомбы достаточно, чтобы доставить России крупные неприятности" — Ищенко
Евросоюз — это самостоятельная политическая сила, которую надо воспринимать всерьез. У ЕС есть французское ядерное оружие, 500 миллионов населения и не до конца убитая экономика с опытом военно-экономического возрождения
2026-05-09T16:40
Евросоюз не скрывает намерения проводить агрессивную политику в отношении России, и чтобы у него гарантированно ничего не получилось, нам надо мобилизоваться и блокировать его возможности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По словам Ищенко, французского ядерного оружия может быть не так много, как у Китая, но его достаточно, чтобы доставить России крупные неприятности. Эксперт подчеркнул, что у Евросоюза есть опыт военно-экономического возрождения — и у Германии при Гитлере, и у всей Европы после войны. Да и России не так много потребовалось времени, чтобы выбраться из катастрофы 1990-х.
"Повторюсь, со всем этим надо считаться. Тем более, Евросоюз не скрывает своего намерения проводить агрессивную политику в отношении России. Получится у него это или нет – неважно. Но чтобы у него это гарантированно не получилось, нам надо мобилизоваться и блокировать его возможности", — пояснил Ищенко.
Ранее Франция и Польша анонсировали совместные ядерные учения на восточном фланге НАТО с отработкой ударов по целям на территории России. В Москве эти планы назвали провокацией и заявили, что будут принимать ответные меры.