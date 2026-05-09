https://ukraina.ru/20260509/rossiya-ne-stanet-strelyat-sebe-v-nogu-pochemu-vtoroy-front-nevozmozhen--ekspert-1078758567.html
Россия не станет стрелять себе в ногу: почему второй фронт невозможен — эксперт
Россия не станет стрелять себе в ногу: почему второй фронт невозможен — эксперт - 09.05.2026 Украина.ру
Россия не станет стрелять себе в ногу: почему второй фронт невозможен — эксперт
Украинские дроны, атакующие Москву, могут запускаться с территории стран Балтии — судя по финской и прибалтийской прессе, там уже особо никто не скрывает предоставление воздушного пространства для ударов. Однако рычаги воздействия на эти страны — экономический и военный — не работают
2026-05-09T16:10
2026-05-09T16:10
2026-05-09T16:10
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
россия
москва
эстония
краснов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078623086_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dd16caca5227d8135ed15fc600c6966a.jpg
Единственный реальный канал — дипломатия через публичные заявления, но здесь нужна правильная интонация, а не боевая истерика. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По словам Краснова, он не может уверенно говорить о траекториях полета вражеских дронов, но, судя по финской и прибалтийской прессе, там уже особо никто не скрывает, что предоставляет воздушное пространство для украинских ударов, хотя официальные лица стран Балтии это категорически отрицают.Эксперт отметил, что экономический рычаг — "пряник" — успешно сломали, и "балтийские тигры" не умерли без российской кормящей руки. Военный рычаг — "кнут" — действовал лишь как угроза, но сейчас "российская угроза" стала пугалом для простаков: Россия не станет стрелять себе в ногу, открывая второй фронт.Он подчеркнул, что важно найти правильную интонацию, а не зычный окрик или боевую истерику, как у северокорейских телеведущих."С моей точки зрения, нужно не только снижать градус риторики, но и искать в каждой ситуации конструктивные варианты, которые и артикулировать, в надежде быть услышанными. Именно по этому пути пошла дипломатия молодой советской республики, которую никто не признавал. И это сработало", — резюмировал эксперт.Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинские дроны, атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории стран Балтии. В апреле МИД РФ предупредил Эстонию, Латвию и Литву о недопустимости предоставления неба дронам ВСУ, на что прибалтийские страны заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
россия
москва
эстония
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078623086_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3bdb2a91aaddb11b5415a4ed764bdc5c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, россия, москва, эстония, краснов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, вс рф
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Россия, Москва, Эстония, Краснов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, ВС РФ
Россия не станет стрелять себе в ногу: почему второй фронт невозможен — эксперт
Украинские дроны, атакующие Москву, могут запускаться с территории стран Балтии — судя по финской и прибалтийской прессе, там уже особо никто не скрывает предоставление воздушного пространства для ударов. Однако рычаги воздействия на эти страны — экономический и военный — не работают
Единственный реальный канал — дипломатия через публичные заявления, но здесь нужна правильная интонация, а не боевая истерика. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По словам Краснова, он не может уверенно говорить о траекториях полета вражеских дронов, но, судя по финской и прибалтийской прессе, там уже особо никто не скрывает, что предоставляет воздушное пространство для украинских ударов, хотя официальные лица стран Балтии это категорически отрицают.
Эксперт отметил, что экономический рычаг — "пряник" — успешно сломали, и "балтийские тигры" не умерли без российской кормящей руки. Военный рычаг — "кнут" — действовал лишь как угроза, но сейчас "российская угроза" стала пугалом для простаков: Россия не станет стрелять себе в ногу, открывая второй фронт.
"Какой из рычагов восстанавливать в первую очередь? И с помощью чего? Дипломатию. Доверие. При том, что единственным реальным каналом коммуникации остался тот самый, необычный для межгосударственных отношений. Это публичные заявления. Этакий крик на своём дачном участке, который сосед за забором точно услышит", — пояснил Краснов.
Он подчеркнул, что важно найти правильную интонацию, а не зычный окрик или боевую истерику, как у северокорейских телеведущих.
"С моей точки зрения, нужно не только снижать градус риторики, но и искать в каждой ситуации конструктивные варианты, которые и артикулировать, в надежде быть услышанными. Именно по этому пути пошла дипломатия молодой советской республики, которую никто не признавал. И это сработало", — резюмировал эксперт.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинские дроны, атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории стран Балтии. В апреле МИД РФ предупредил Эстонию, Латвию и Литву о недопустимости предоставления неба дронам ВСУ, на что прибалтийские страны заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство.