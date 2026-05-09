Россия не станет стрелять себе в ногу: почему второй фронт невозможен — эксперт

Украинские дроны, атакующие Москву, могут запускаться с территории стран Балтии — судя по финской и прибалтийской прессе, там уже особо никто не скрывает предоставление воздушного пространства для ударов. Однако рычаги воздействия на эти страны — экономический и военный — не работают

2026-05-09T16:10

Единственный реальный канал — дипломатия через публичные заявления, но здесь нужна правильная интонация, а не боевая истерика. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По словам Краснова, он не может уверенно говорить о траекториях полета вражеских дронов, но, судя по финской и прибалтийской прессе, там уже особо никто не скрывает, что предоставляет воздушное пространство для украинских ударов, хотя официальные лица стран Балтии это категорически отрицают.Эксперт отметил, что экономический рычаг — "пряник" — успешно сломали, и "балтийские тигры" не умерли без российской кормящей руки. Военный рычаг — "кнут" — действовал лишь как угроза, но сейчас "российская угроза" стала пугалом для простаков: Россия не станет стрелять себе в ногу, открывая второй фронт.Он подчеркнул, что важно найти правильную интонацию, а не зычный окрик или боевую истерику, как у северокорейских телеведущих."С моей точки зрения, нужно не только снижать градус риторики, но и искать в каждой ситуации конструктивные варианты, которые и артикулировать, в надежде быть услышанными. Именно по этому пути пошла дипломатия молодой советской республики, которую никто не признавал. И это сработало", — резюмировал эксперт.Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинские дроны, атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории стран Балтии. В апреле МИД РФ предупредил Эстонию, Латвию и Литву о недопустимости предоставления неба дронам ВСУ, на что прибалтийские страны заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.

