"Нас привели нацисты": Стевандич о том, почему сербы с гордостью идут на Красную площадь

Угрозы Владимира Зеленского не могут помешать приехать в Москву и прийти на Красную площадь с гордостью. Сербско-русские отношения старше любого кризиса. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич

2026-05-09T18:00

По словам политика, он приезжал в Россию и в 2022, и в 2023, и в 2024 году, и в прошлом году на 80-летие Победы. Эксперт рассказал, что в прошлом году на пике антироссийской истерии в Европе его спрашивали: "Кто вас отвел на Красную площадь 9 мая?" Политик отметил, что русским Европа не платила, чтобы они ее защищали от нацистов, они сделали это, потому что чувствовали, что так нужно. "Это та часть наших отношений, которую плохо понимают на Западе", — добавил он. Стевандич также рассказал, что когда его во Франции спросили, почему он часто ездит в Россию, он ответил: "Потому что они меня часто приглашают". "Если ты едешь в Россию, в Европе тебя сразу идентифицируют в качестве носителя российских идей. Но это связано с их собственным восприятием, не с нашей реальной политикой. Наша реальная политика направлена на сохранение славянского единства, у нас же общая история, религия", — пояснил председатель Народной скупщины. Он также напомнил, что в Республике Сербской ни одна женщина не овдовела в результате российско-сербских войн, потому что их не было. "Например, мой дедушка закончил жизнь в нацистском концлагере Маутхаузен. Туда его увели не русские, а нацисты. Каждый раз, когда я приезжаю на Красную площадь, я отдаю дань уважения своему дедушке, также как и многие русские, которые отдают дань уважения своим родственникам. Антифашизм не направлен против какого-то государства. Американцы, в отличие от европейцев, это поняли, так как они намного большие прагматики", — резюмировал Стевандич.Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.

