"Проверено – мин нет": советско-югославская кинотрагедия о разминировании Белграда
Летом 2020 года в Белграде на стене здания на углу улиц князя Милоша и короля Милана жители обнаружили надпись: "Проверено, мин нет". Осенью 1944 года такие надписи советские сапёры оставляли на проверенных ими зданиях и сооружениях. Автограф одного из них, оставшегося неизвестным, благодарные белградцы восстановили и накрыли стеклом
28 сентября 1944 года 57-я армия 3-го Украинского фронта перешла в наступление, прорвав вражеский рубеж в Восточно-Сербских горах. 8 октября были захвачены плацдармы на реке Морава. Через четыре дня в образовавшийся в немецких порядках прорыв был введён приданный армии 4-й гвардейский механизированный корпус. Уже 14 октября он прорвался к Белграду, и началось освобождение югославской столицы.
Для обеспечения штурма города корпусу была придана 11-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада (шисбр). В мае-июле 1943 года в Подмосковье сформировали 15 таких бригад. Каждая состояла из пяти штурмовых инженерно-сапёрных батальонов по 388 человек в каждом, отдельного батальона ранцевых огнемётов и моторизованной роты разведки, а также подразделений управления и обслуживания.
Основным стрелковым оружием сапёров-штурмовиков были ППШ или ППС. Корпус штурмовика защищали стальные нагрудники СН-38 или СН-42. Их изготавливали из тонкой броневой пластины, к которой снизу крепился подвижный защищавший пах "передник".
Необходимость создания таких бригад была продиктована самой войной. В Сталинграде и при освобождении других советских городов советскому командованию каждый раз приходилось создавать специальные штурмовые группы, включавшие помимо автоматчиков сапёров-подрывников, пулемётчиков, снайперов, артиллерийские расчёты, огнемётчиков, танки. В результате было приняло решение создать специализированные штурмовые соединения – ШИСБР.
Это были универсальные части, которые при штурме использовали взрывчатку, мины, огнемёты, пушки, а иногда и кирки, и ломы, если пробиться через подвал какого-то дома, сделав в его внутренних стенах проломы, было безопаснее и быстрее, чем атаковать по простреливаемой врагом улице. С 1944 года бригадам стали придавать огнемётные танки и танки разминирования.
В боях за Белград подразделения 11-й шисбр придавали различным штурмовавшим город советским частям. Они блокировали и подрывали или выжигали огнём ДОТы, превращённые врагом в огневые точки подбитые и обездвиженные танки, другие укрепления. Штурмовой отряд 53-го батальона захватил мост через реку Сава и удерживал его до подхода основных сил. При этом штурмовики-сапёры несли минимальные потери. За весь штурм Белграда и последующее его разминирование бригада потеряла всего 20 человек.
55-й батальон обеспечивал наступление 1-й Пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). 16 октября в Белград прибыло управление бригады. Вечером 18 октября 55-й батальон вывели с передовой для его охраны, но затем, 19-го октября, он получил приказ освободить несколько имевших стратегическое значение городских объектов.
20 октября в 8:00 роты 55-го батальона пошли на штурм возвышавшейся в центре Белграда 14-этажной гостиницы "Албания" – с её верхних этажей просматривался весь город. После того, как она была полностью зачищена от немцев, 1-я и 3-я роты батальона освободили древнюю сербскую крепость Калемегдан. Сапёры батальона сразу приступили к разминированию освобождённых объектов.
© Фото : "Военный альбом" Советские сапёры на фоне гостиницы "Албания". Белград, 20 октября 1944 года
О том, что немцы готовятся практически снести с лица земли югославскую столицу стало известно ещё до проведения операции. Для этого враг планировал завезти в город тысячи тонн взрывчатки, заминировать и подорвать главные здания и сооружения, транспортную инфраструктуру, в первую очередь мосты, электростанцию, канализацию, водопровод, исторические памятники, речной порт.
Белград окончательно освободили 20 октября, но вплоть до 6 ноября сапёры 11-й шисбр продолжали его разминирование. В югославской столице были проверены и разминированы 16 307 объектов, сняты и складированы 4 343 противотанковых мин, 56 901 артснаряд, 7 660 кг взрывчатки, собраны 12 660 взрывателей, 1,7 млн. патронов и множество других боеприпасов.
Вот скупые строки из боевых донесений бригады, которые характеризуют те опасности, с которыми приходилось сталкиваться советским сапёрам:
"22 октября – В здании "Почта и телеграф" обезврежены 25 зарядов по 0,5 кг с взрывателями двойного действия. Обнаружены 3 заряда взрывчатых веществ (ВВ) общим весом 75 кг в третьей опоре пешеходного моста через р. Сава. В здании городского театра обезврежен и снят сюрприз натяжного действия из мины ТМ-42, установленный под стулом первого ряда.
23 октября – В железнодорожном депо в механической мастерской под станками снято 15 зарядов весом от 1 до 3 кг, подготовленные к взрыву электрическим способом. В полотне железной дороги от ул. Пилсудского до ж/д моста обнаружено термитных зарядов по 400 гр. – 338 шт. и 15 ТМ-42, заложенных в стрелки. При проверке крепости в погребе, где был склад боеприпасов и ВВ, обнаружена мина-сюрприз, заложенная между ящиками ВВ. При проверке склада ВВ от происшедшего взрыва этого склада убиты мл. лейтенант Скляров и 3 бойца, ранен 1 боец".
На фасадах белградских зданий появились сотни надписей, одну из которых и обнаружили в 2020 году. Уже 6 ноября разминирование Белграда было закончено, и 11-я шисбр отправилась дальше.
В ознаменование 20-летия этих событий в 1964 году в Белграде и Москве было решено снять посвящённый подвигу советских сапёров совместный фильм. Советскую сторону доверили представлять Киевской киностудии им. Довженко, с югославской участие приняла черногорская киностудия "Ловчен филм".
Сценарий с украинской стороны писал ответственный секретарь правления Союза писателей Украины Павел Загребельный – участвовавший в обороне Киева фронтовик, дважды тяжело раненый, прошедший плен. Впоследствии он стал всемирно известен благодаря своим историческим романам, в первую очередь "Роксолане" (1980).
Также к сценарию приложили руку начинающий в то время сценарист Александр Сацкий, которому предстояло в будущем стать соавтором сценария "В бой идут одни старики" (1973), и режиссёр фильма Юрий Лысенко. Из творчества последнего стоит упомянуть ныне почти забытый фильм с Василием Шукшиным "Мы, двое мужчин" (1962). С югославской стороны сценарий писал Предраг Голубович.
Сюжет фильма построен на якобы сорванной совместной советско-югославской группой сапёров попытке немцев уничтожить Белград путём подрыва подземного коллектора, в результате чего город затопило бы водой и нечистотами. Две смешанные группы по 4 человека, состоящие из сапёров, стрелков и радистов наполовину советских, наполовину югославских, исследуют белградский коллектор. Проверка вызвана гибелью накануне югославского сапёра, которого неизвестные оттуда атаковали. Весь этот отряд представляет собой настоящий интернационал – здесь есть и русские, и казах, украинец, сербы, хорват, черногорец. Характеры всех девяти героев за 88 минут экранного времени Юрий Лысенко смог подробно раскрыть, показав их характеры, рассказав жизненные истории.
Командир отряда и, по совместительству, один из его радистов – лейтенант Раде, воевал ещё в Испании, откуда и знает русский язык. Его сыграл сербский актёр Бранко Плеша, знаковый для отечественного кинематографа. В1958 году он сыграл главную роль в другом советско-югославском проекте "Олеко Дундич" о легендарном герое Гражданской войны.
Одна группа сапёров перемещается под землёй. Её ведёт опытный работник-коммунальщик Чича, во время Первой мировой войны воевавший в Сербской армии. Его играет серб Никола Попович. 25 километров подземных коммуникаций его герой знает, как свои пять пальцев.
Бранко Плеша, Миха Балох, Ольга Лысенко и Олег Анофриев. Кадр из фильма "Проверено - мин нет"
Среди актёров, исполнивших главные роли, отметился "золотой голос" советского кинематографа и анимации Олег Анофриев. Все мы выросли на исполняемых им песнях из мультфильмов "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как львёнок и черепаха пели песню" и фильмов, таких как, например, "Есть только миг" из кинофильма "Земля Санникова". В "Проверено – мин нет" его герой также поёт влюбившимся в него с первого взгляда белградкам популярный во время войны "Прифронтовой вальс". А заканчивает фильм песня "Солдатское письмо", слова и музыку к которой написал сам Анофриев.
В фильме его герой имеет успех у женщин и таскает с собой во фронтовом вещмешке целую пачку писем и фотографий от девушек и женщин со всего СССР. Перед ним стоит дилемма – куда ехать после войны, с кем связать всю свою последующую жизнь. После его гибели настоящим символом человеческой трагедии становятся плывущие по нечистотам треугольнички писем и фотографий женщин, которые так и не дождутся своего героя.
Командира отряда немцев-подрывников играет Константин Степанков, которого мы все помним по главной роли в легендарной трилогии киевской киностудии "Дума о Ковпаке" (1973-1976). В главной женской роли сержанта-радистки Ольги, которая ведёт вторую группу по поверхности над первой группой, задействована дочь режиссёра Ольга Лысенко. К тому времени она только заканчивала ВГИК, но героиню свою изобразила очень правдиво и достоверно, от чего особенно переживаешь, когда она погибает в финале фильма.
Гибнут все девять главных героев, ценой своей жизни спасая от гибели Белград. Конечно, в реальной жизни такого случая не было, но это отнюдь не делает киноленту менее напряжённой и талантливо сделанной. Большая часть речи на сербо-хорватском языке в ней дублировано. Но там, где диалог ведётся между советскими бойцами и югославами, перевода нет, не переводится и украинская речь одного из бойцов. Но от этого фильм не становится менее понятным, а, наоборот, становится более понятной атмосфера только что освобождённого Белграда, когда на его улицах шло ликования, а в это время где-то в стороне от людских глаз погибали советские сапёры, спокойно и бесстрашно выполнявшие свой долг.
9 мая 1965 года премьера "Проверено – мин нет" прошла в Белграде, и 17 мая в Москве. В первый год проката его посмотрели 14,7 млн. человек, однако на сегодня, к сожалению, к сожалению, у нас в стране этот фильм практически забыт. А жаль.
