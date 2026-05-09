https://ukraina.ru/20260509/detische-zelenskogo-vakarov-o-tom-pochemu-ttsk-ne-reformirovat-1078764697.html

"Детище Зеленского": Вакаров о том, почему ТЦК не реформировать

"Детище Зеленского": Вакаров о том, почему ТЦК не реформировать - 09.05.2026 Украина.ру

"Детище Зеленского": Вакаров о том, почему ТЦК не реформировать

Реформировать ТЦК, детище Владимира Зеленского, бесполезно — такая попытка уже была в 2024 году. Цель министра обороны Федорова — передать функции ТЦК полиции, но глава МВД Клименко не хочет принимать на себя эту ответственность

2026-05-09T16:00

2026-05-09T16:00

2026-05-09T16:00

новости

украина

россия

василь вакаров

владимир зеленский

тцк

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067656076_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_e44ce42e2b1a77a683a80e75da9e37bf.jpg

Поэтому полиция вместе с СБУ проводит обыски в ТЦК, чтобы показать, что Федоров якобы наводит порядок, и одновременно — что полиции нельзя передавать эти полномочия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.По словам Вакарова, цель министра обороны Федорова — убрать имиджевый негатив от действий ТЦК. Однако реформировать ТЦК, детище Зеленского, бесполезно — такая попытка уже была в 2024 году. Задача Федорова простая: передать функции ТЦК полиции.Эксперт отметил, что внутреннюю борьбу на Украине никто не отменял, и глава МВД Клименко не хочет принимать на себя эту функцию.Ранее на Украине анонсировали реформу армии, в рамках которой Зеленский заявил о необходимости изменить систему работы ТЦК. В последние дни прошли задержания руководителей ТЦК в разных регионах. Попытка реформировать эти структуры уже предпринималась в 2024 году, но не привела к существенным результатам.Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, василь вакаров, владимир зеленский, тцк, сбу