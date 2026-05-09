"Детище Зеленского": Вакаров о том, почему ТЦК не реформировать
Реформировать ТЦК, детище Владимира Зеленского, бесполезно — такая попытка уже была в 2024 году. Цель министра обороны Федорова — передать функции ТЦК полиции, но глава МВД Клименко не хочет принимать на себя эту ответственность
2026-05-09T16:00
Поэтому полиция вместе с СБУ проводит обыски в ТЦК, чтобы показать, что Федоров якобы наводит порядок, и одновременно — что полиции нельзя передавать эти полномочия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
По словам Вакарова, цель министра обороны Федорова — убрать имиджевый негатив от действий ТЦК. Однако реформировать ТЦК, детище Зеленского, бесполезно — такая попытка уже была в 2024 году. Задача Федорова простая: передать функции ТЦК полиции.
Эксперт отметил, что внутреннюю борьбу на Украине никто не отменял, и глава МВД Клименко не хочет принимать на себя эту функцию.
"Поэтому полиция совместно с СБУ проводит обыски в ТЦК, чтобы показать, что Федоров как реформатор наводит порядок в этой структуре, а во-вторых, полиция демонстрирует, что защищает общественный порядок и ей нельзя передавать полномочия ТЦК", — пояснил Вакаров.
Ранее на Украине анонсировали реформу армии, в рамках которой Зеленский заявил о необходимости изменить систему работы ТЦК. В последние дни прошли задержания руководителей ТЦК в разных регионах. Попытка реформировать эти структуры уже предпринималась в 2024 году, но не привела к существенным результатам.