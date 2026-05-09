Взяли Гуляйполе, а толку? Эксперт объяснил, почему украинская оборона держится

Эту войну нельзя перевернуть одним действием — нужна совокупность факторов. Даже взяв Гуляйполе и подорвав целостность украинской обороны, линия не рухнула: противник бросает резервы и перехватывает инициативу

2026-05-09T16:30

В эпоху революции дронов снабжение переходит на наземные роботизированные комплексы и тяжелые коптеры типа "Баба-Яга", позволяющие обеспечивать удаленные группы в укреплениях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, киевский режим будет делать всё, чтобы продлить сопротивление. Возможен вариант, когда ВСУ оставят север Сумской и Черниговской областей и стянут силы к Киеву, чтобы за новой линией обороны южнее Чернигова сдержать российское наступление.Эксперт согласился, что если Россия возьмет Сумы, то сможет свернуть эту горизонтальную оборонительную линию, двигаясь с востока на запад. Однако реализация этой возможности не будет быстрой.Он добавил, что в рамках революции дронов снабжение переходит на наземные роботизированные комплексы и тяжелые коптеры класса "Баба-Яга", которыми можно обеспечивать удаленные группы, сражающиеся в линии укреплений.Ранее российские войска форсировали Северский Донец в районе Пришиба, что стало первым случаем пересечения этой водной преграды на данном участке за четыре года СВО. В Запорожской области после взятия Гуляйполя украинская оборона была подорвана, но не рухнула, а ВСУ продолжают цепляться за позиции, бросая резервы.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.

