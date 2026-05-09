Бить нужно не по Киеву, а по главарям Украины – точечно, уверен эксперт Юрков
От ударов по центру Киева никто из главарей режима не пострадает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Бить нужно не по Киеву, а по главарям Украины – точечно, уверен эксперт Юрков

От ударов по центру Киева никто из главарей режима не пострадает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
"Есть публичное поле, а есть непубличное. Удар по центру Киева – это публичное поле. Понятно, что киевский режим от этих ударов не пострадает. Им есть, куда заранее уехать", — заявил эксперт.
При этом Дмитрий Юрков предположил, что возможно, что по непубличным каналам главарям киевского режима "передали что-то такое, чего они будут бояться".
"К примеру, если наша разведка знает истинное местоположение какого-то украинского деятеля, он испугается за свою жизнь, потому что может последовать наш высокоточный удар по каком-то неприметному домику, где он собрался пересидеть бомбежки Киева", — пояснил Юрков.
По словам эксперта, все заинтересованные лица знают, что у России есть боеголовки, способные стереть с лица земли любой крупный город.
"Мы не будем их применять в ответ на провокацию, когда пара человек погибнет или пострадает. Но если они рискнут сделать какую-то серьезную провокацию, то будет какой-то не ядерный, но высокоточный ответ по каким-то болезненным для них местам и персоналиям. Это может иметь для Киева останавливающий эффект", — предположил Юрков.
Полный текст интервью Дмитрия Юркова: России нужно установить ПВО вокруг границы с Украиной и победить ее в войне фортификаций читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
