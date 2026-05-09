"Ни одного разрешения подписано не было": Стевандич о поставках оружия с Балкан на Украину
Ни одного разрешения на поставки оружия на Украину из Республики Сербской или Сербии подписано не было. Манипуляции со стороны заказчиков — вопрос разведывательного характера. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич
2026-05-09T15:30
Ни одного разрешения на поставки оружия на Украину из Республики Сербской или Сербии подписано не было. Манипуляции со стороны заказчиков — вопрос разведывательного характера. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич
По словам политика, неделю назад некоторые российские новостные агентства опубликовали информацию о том, что фирмы с Балкан, в том числе из Боснии и Герцеговины, участвуют в схемах поставок оружия на Украину.
"Мы знаем, что не было подписано ни одного разрешения на поставки оружия, в котором фигурировала бы Украина. Также мы знаем, что Сербия тоже не подписывала таких разрешений. Были ли манипуляции со стороны заказчиков, чтобы таким образом поставить балканские страны в затруднительное положение и поссорить их с Россией — это уже вопрос разведывательного характера", — пояснил Стевандич.
Эксперт подчеркнул, что Россия доверяет Республике Сербской, у них чрезвычайно хорошие отношения, и они открыто разговаривают обо всех вопросах. Такие вещи нужно открыто обсуждать, если возникает проблема, ее нужно сразу же решать.
"Я знаю, что на официальном уровне Республика Сербская и Сербия никогда не участвовали в схемах поставок оружия на Украину. Тем не менее, эта тема очень часто использовалась для того, чтобы навредить нашим взаимоотношениям", — резюмировал Стевандич.
Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.
