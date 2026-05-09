https://ukraina.ru/20260509/ni-odnogo-razresheniya-podpisano-ne-bylo-stevandich-o-postavkakh-oruzhiya-s-balkan-na-ukrainu-1078783557.html
"Ни одного разрешения подписано не было": Стевандич о поставках оружия с Балкан на Украину
"Ни одного разрешения подписано не было": Стевандич о поставках оружия с Балкан на Украину - 09.05.2026 Украина.ру
"Ни одного разрешения подписано не было": Стевандич о поставках оружия с Балкан на Украину
Ни одного разрешения на поставки оружия на Украину из Республики Сербской или Сербии подписано не было. Манипуляции со стороны заказчиков — вопрос разведывательного характера. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич
2026-05-09T15:30
2026-05-09T15:30
2026-05-09T15:30
новости
украина
сербия
республика сербская
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302773_0:72:1351:831_1920x0_80_0_0_e95b7763f8f566763f3bee274239bfc9.jpg
По словам политика, неделю назад некоторые российские новостные агентства опубликовали информацию о том, что фирмы с Балкан, в том числе из Боснии и Герцеговины, участвуют в схемах поставок оружия на Украину.Эксперт подчеркнул, что Россия доверяет Республике Сербской, у них чрезвычайно хорошие отношения, и они открыто разговаривают обо всех вопросах. Такие вещи нужно открыто обсуждать, если возникает проблема, ее нужно сразу же решать."Я знаю, что на официальном уровне Республика Сербская и Сербия никогда не участвовали в схемах поставок оружия на Украину. Тем не менее, эта тема очень часто использовалась для того, чтобы навредить нашим взаимоотношениям", — резюмировал Стевандич.Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.
украина
сербия
республика сербская
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302773_73:0:1276:902_1920x0_80_0_0_c198a5c76cd95dfca4c0c913e303ac66.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сербия, республика сербская, украина.ру
"Ни одного разрешения подписано не было": Стевандич о поставках оружия с Балкан на Украину
Ни одного разрешения на поставки оружия на Украину из Республики Сербской или Сербии подписано не было. Манипуляции со стороны заказчиков — вопрос разведывательного характера. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич
По словам политика, неделю назад некоторые российские новостные агентства опубликовали информацию о том, что фирмы с Балкан, в том числе из Боснии и Герцеговины, участвуют в схемах поставок оружия на Украину.
"Мы знаем, что не было подписано ни одного разрешения на поставки оружия, в котором фигурировала бы Украина. Также мы знаем, что Сербия тоже не подписывала таких разрешений. Были ли манипуляции со стороны заказчиков, чтобы таким образом поставить балканские страны в затруднительное положение и поссорить их с Россией — это уже вопрос разведывательного характера", — пояснил Стевандич.
Эксперт подчеркнул, что Россия доверяет Республике Сербской, у них чрезвычайно хорошие отношения, и они открыто разговаривают обо всех вопросах. Такие вещи нужно открыто обсуждать, если возникает проблема, ее нужно сразу же решать.
"Я знаю, что на официальном уровне Республика Сербская и Сербия никогда не участвовали в схемах поставок оружия на Украину. Тем не менее, эта тема очень часто использовалась для того, чтобы навредить нашим взаимоотношениям", — резюмировал Стевандич.