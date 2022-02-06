Последнее, что нужно России — это российско-украинская война, и Россия сделает всё, чтобы её не было, подчеркнул эксперт.
«Поэтому ввод войск РФ на Украину возможен только в том случае, когда мы поймем, что украинская армия никакого сопротивления нам не окажет. Это возможно, если новая киевская власть позовет нам на помощь, или если власть будет в состоянии паралича и потребуется вмешательство», — сказал Акопов.
Эксперт не верит и во вторжение Украины в Донбасс, а отдельные провокации можно будет пресечь в течение суток без ввода войск, заключил Акопов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.