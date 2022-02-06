Медиа-истерия, раздуваемая Западом по поводу "вторжения России на Украину", ставит целью демонизацию России. Москва делает всё, чтобы избежать конфликта, однако есть условия, при которых возможен ввод войск в сопредельную страну. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Последнее, что нужно России — это российско-украинская война, и Россия сделает всё, чтобы её не было, подчеркнул эксперт. Акопов рассказал, как события в Казахстане повлияли на противостояние России и Запада © СС0, pixabay.com

«Поэтому ввод войск РФ на Украину возможен только в том случае, когда мы поймем, что украинская армия никакого сопротивления нам не окажет. Это возможно, если новая киевская власть позовет нам на помощь, или если власть будет в состоянии паралича и потребуется вмешательство», — сказал Акопов.

Эксперт не верит и во вторжение Украины в Донбасс, а отдельные провокации можно будет пресечь в течение суток без ввода войск, заключил Акопов.

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