С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия. В этих обстоятельствах Минску приходится искать альтернативные пути для экспорта: помощь в этом предоставит Россия. О том, готовы ли российские порты для белорусских грузов, рассказал в интервью Украина.ру аналитик Александр Носович

На данный момент белорусские нефтепродукты экспортируются из эстонских портов, так как российский порт Усть-Луга пока полностью не готов для транзита из Белоруссии. Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Мощности Усть-Луги пока не готовы. Для этого потребуется еще как минимум несколько месяцев. Готов порт Мурманска, но это очень большое логистическое плечо. Возить туда для белорусов очень дорого, а на каких основаниях РЖД должны давать белорусам скидку себе в убыток тоже не очень понятно», — сказал Носович.

Белорусский экспорт мог бы пойти через порт Калининграда, который вместе с литовским Клайпедским портом экспортировал белорусский калий в советское время, однако Литва не пропустит белорусские грузы в Калининград через свою территорию, заключил эксперт.

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