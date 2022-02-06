На данный момент белорусские нефтепродукты экспортируются из эстонских портов, так как российский порт Усть-Луга пока полностью не готов для транзита из Белоруссии.
«Мощности Усть-Луги пока не готовы. Для этого потребуется еще как минимум несколько месяцев. Готов порт Мурманска, но это очень большое логистическое плечо. Возить туда для белорусов очень дорого, а на каких основаниях РЖД должны давать белорусам скидку себе в убыток тоже не очень понятно», — сказал Носович.
Белорусский экспорт мог бы пойти через порт Калининграда, который вместе с литовским Клайпедским портом экспортировал белорусский калий в советское время, однако Литва не пропустит белорусские грузы в Калининград через свою территорию, заключил эксперт.
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