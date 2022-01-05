Критическая ситуация сложилась на фоне стремления ЕС к переходу на возобновляемые источники энергии и снижения объемов собственной добычи природного газа.
«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в материале.
Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо подчеркнул, что Европе для увеличения запасов газа в хранилищах необходимы дополнительные поставки топлива из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам.
В декабре стоимость газа на бирже в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.
Газопровод «Северный поток — 2» заполнен техническим газом и готов к эксплуатации. Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию. Для выполнения требований регулятора оператору газопровода Nord Stream 2 нужно зарегистрировать филиал в Германии. Предполагается, что «Северный поток — 2» будет запущен не ранее второго полугодия.