Из-за морозов и нехватки газа в хранилищах Европа может замерзнуть в ближайшие два месяца, отмечается в статье издания Bloomberg 5 января

«Не хотят признавать ошибки»: эксперт объяснил, почему в Европе растут цены на газ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в материале.

Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо подчеркнул, что Европе для увеличения запасов газа в хранилищах необходимы дополнительные поставки топлива из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам.

В декабре стоимость газа на бирже в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

Газопровод «Северный поток — 2» заполнен техническим газом и готов к эксплуатации. Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию. Для выполнения требований регулятора оператору газопровода Nord Stream 2 нужно зарегистрировать филиал в Германии. Предполагается, что «Северный поток — 2» будет запущен не ранее второго полугодия.