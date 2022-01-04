Во всяком случае, весной 2021 года Запад столкнулся с неожиданно резким ответом России на традиционные провокации на Украине, пика военная опасность достигла в мае, но уже к началу июня Запад образумился, понял, что с ним не шутят, и перешёл к стратегии переговоров ни о чём, затягивая время и пытаясь выработать эффективный ответ на российскую геополитическую инновацию, уточнил эксперт.
«Параллельно усилились попытки организовать на границах России масштабный конфликт, участие в котором Москвы стало бы неизбежным. Ареал провокаций расширился и к августу включал не только Украину, но и Белоруссию. В случае удачи США были готовы поджечь всю дугу: от Балтики к Чёрному морю и далее через Закавказье до Каспия», — пишет Ищенко.
Ответом Кремля стал декабрьский ультиматум. Ставки вновь были повышены. США было предложено без вариантов принять российское предложение или готовиться к худшему, отметил политолог.
Вначале в Вашингтоне к этой угрозе отнеслись достаточно спокойно, надеясь, что «худшее» начнётся на Украине, что США вполне устраивает. Но последовавшие заявления МИД, МО и Кремля, а также демонстративные испытания новых вооружений (включая гиперзвуковую ракету «Циркон»), предназначенных явно не для войны с Украиной, а явно направленных на обнуление военной мощи США, показали, что угрозы Москвы лишь во вторую очередь относятся к восточноевропейским американским вассалам и протекторатам, в первую очередь их должен принять на свой счёт традиционный Запад, добавил специалист.
Россия не планирует вести затяжную войну с холопами, она угрожает хозяевам, резюмировал он.