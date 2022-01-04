По его мнению, такой вывод можно сделать из ответа Путина на вопрос журналистки Sky News, в котором российский президент «не сказал, что он может гарантировать ненападение на Украину».
«Это означает, что все возможно. Все будет зависеть от того, как будут вести себя Украина, США, а также от установки России и Путина на то, что Москва не позволит захватить силой непризнанные республики (ДНР и ЛНР — ред.)», — сказал Погребинский.
По его словам, «намек был ясен: если попробуют, тогда все может быть».
Полностью прочитать интервью Погребинского можно на сайте Украина.ру.