Уже к 2050 году Украина может быть вынуждена начать импортировать питьевую воду. Такой прогноз озвучил 20 декабря глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Киевского городской госадминистрации Константин Яловой на своей странице в Facebook

«Старые и гнилые»: крымский журналист рассказал, куда утекает вода жителей региона © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

По данным Украинского водного общества, до 90% заборов из водопровода выявляют повышенные показатели солей, железа, марганца, хлора и других веществ.

«Ключевой проблемой является критическое состояние сетей, в которых изначально недостаточно очищенная жидкость дополнительно загрязняется», — объяснил Яловой.

Он добавил, что на Украине по нормам воду проверяют на 86 загрязняющих веществ, а в странах Европейского союза не менее, чем на 100 веществ.

Германия ежегодно направляет на техническое переоснащение водопровода и канализации по 7 млрд евро. На Украине валовой доход водоканалов составляет лишь 1 млрд евро в год.

По мнению эксперта, украинскую воду пить скоро будет просто нельзя, ее придется закупать из-за рубежа.

По данным водного общества WaterNet, сейчас лучшее качество водопроводной воды на Украине в Волынской области, там используют преимущественно подземные источники. В то же время местной проблемой является ее высокая жесткость. Худшая вода течет из кранов жителей Днепропетровской области — в ней в разы преувеличено содержание марганца, наблюдается большое количество органических загрязнителей, повышенная мутность и окисляемость.