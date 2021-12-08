«По сути эти переговоры окончательно дали зеленый свет "Северному потоку-2". Байден больше и во вторую очередь, таким образом, обратился к европейски союзникам, которые слишком тесно стали сближаться в экономической сфере с Российской Федерацией. Некоторые начали вводить его в дискурс о том, не пора ли смягчить санкции, поскольку понимают, что теряют деньги», — заявил эксперт.
Говоря о европейских странах, Золотарев имел в виду Францию и Германию. Также, по мнению Золотарева, наиболее болезненных санкций Россия так и не получила.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.
Ранее политолог Алексей Якубин выразил мысль, что Путин мог обсуждать с Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы администрации президента Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе.