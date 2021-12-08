Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в первую очередь, были посвящены не Украине, а «Северному потоку-2», работа которого в полной мере была одобрена со стороны американского лидера. Об этом 8 декабря заявил политолог Андрей Золотарев на пресс-конференции, которую транслировали в YouTube

«По сути эти переговоры окончательно дали зеленый свет "Северному потоку-2". Байден больше и во вторую очередь, таким образом, обратился к европейски союзникам, которые слишком тесно стали сближаться в экономической сфере с Российской Федерацией. Некоторые начали вводить его в дискурс о том, не пора ли смягчить санкции, поскольку понимают, что теряют деньги», — заявил эксперт.

Говоря о европейских странах, Золотарев имел в виду Францию и Германию. Также, по мнению Золотарева, наиболее болезненных санкций Россия так и не получила.

Новый канал параллельно с «Минском»: Якубин об идее, которую могли обсуждать Путин и Байден © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.

Ранее политолог Алексей Якубин выразил мысль, что Путин мог обсуждать с Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы администрации президента Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе.