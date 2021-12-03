Итальянский модный дом Valentino купил рекламу у харьковского кота по имени Степан. Об этом на днях со ссылкой на хозяйку интернет-знаменитости сообщила журналистка Мария Малевская

«…Нас уже показывали Discovery, американский MTV приобрел права на один из роликов, из "Останкино" звонили. Бренд Valentino заказал рекламу….», — рассказала хозяйка кота журналистке.

Хозяйка украинского кота Степы рассказала, чем обернулась для него дружба с Бритни Спирс © loveyoustepan/Инстаграм

Ранее фотография кота Степана появилась на странице певицы Бритни Спирс. На снимке животное сидит рядом с полным бокалом вина. Пост набрал более миллиона лайков.

На страницу Степана подписаны 783 тысячи человек, в TikTok за ним следят 965 тысяч подписчиков.