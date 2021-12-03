«…Нас уже показывали Discovery, американский MTV приобрел права на один из роликов, из "Останкино" звонили. Бренд Valentino заказал рекламу….», — рассказала хозяйка кота журналистке.
На рекламном фото, опубликованном в Insytagram, кот позировал рядом с сумкой Rockstud, которая судя по информации на сайте модного дома, стоит около 4 тысяч евро (более 330 тысяч рублей).
Ранее фотография кота Степана появилась на странице певицы Бритни Спирс. На снимке животное сидит рядом с полным бокалом вина. Пост набрал более миллиона лайков.
На страницу Степана подписаны 783 тысячи человек, в TikTok за ним следят 965 тысяч подписчиков.