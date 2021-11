Четвёртая волна пандемии захлестнула Германию, и структура системы здравоохранения страны, бюрократизированность приводит к фатальным последствиям. Об этом в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым рассказал публицист Александр Сосновский

Согласно открытым данным, с 16 ноября в Германии происходит более 50 тысяч заражений коронавирусной инфекцией в день.

«Сказать, что в Германии по этому поводу что-то собираются предпринимать — нет, нет никакой чёткой линии, никто не понимает, как будет дальше», — заявил эксперт.

Сосновский рассказал о затянутой и бюрократизированной процедуре, предваряющей ревакцинацию в Германии.

«Мне нужно ждать, пока мне официально либо мой врач (мы закреплены каждый за каким-то врачом), либо прививочный центр пришлёт приглашение, я приду и сделаю ревакцинацию…И вот эта немецкая педантичность до цугундера доводит, потому что вместо того, чтобы сейчас открыть возможности, сертифицировать в том числе «Спутник»…Вот эта педантичность: «Мы должны сделать это, мы должны сделать это», а народ пока умирает и попадает в интенсивную терапию – это, конечно, ужасно раздражает», — сказал Сосновский.

Эксперт добавил, что в Германии каждый врач самостоятельно принимает решение о том, вакцинировать ли ему пациента или нет, что также приводит к затруднениям с темпами вакцинации.