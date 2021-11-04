Власти на Украине сейчас руководствуются интересами иностранных государств, поэтому конструктивного диалога с ними выстроить не удается, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Sputniknews.com 4 ноября

«Мы с моим коллегой, главой ЛНР Леонидом Пасечником готовы вести диалог со всеми, кто готов разговаривать о мирном урегулировании конфликта. Мы к этому готовы. Весь вопрос в том, готов ли к этому Киев», — сказал Пушилин.

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины? © коллаж Украина.Ру Владимир Зеленский шел на выборы под лозунгами примирения в Донбассе, что и привело к его победе. Однако позднее Зеленский свои обещания так и не выполнил.

По его словам, главный вопрос заключается в том, позволит ли Вашингтон вести конструктивный диалог о мире украинским властям.

Пушилин пожелал Украине того, чтобы в стране появилась такая политическая сила, которая будет не ради Запада принимать свои решения, а будет исходить из интересов граждан страны.