Планы Великобритании о создании военно-морских баз в Черном и Азовском морях говорит о том, что в Украину до сих пор вкладываются деньги. Но не в ее экономику, а в ее милитаризацию. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Министр обороны США проверил одноразовые боеголовки в войне с Россией © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Сначала они построят базы, потом поставят корабли, потом к ним подойдут два тральщика, а потом они создадут катера с ракетами дозвукового класса. Эта программа говорит о том, что в Украину до сих пор вкладываются деньги. Но не в ее экономику, а в ее милитаризацию. Для России эта угроза серьезна, и относиться к ней будут соответствующе. Развитие этой ситуации будет под нашим неусыпным взором», — категоричен эксперт.

Если вдруг после создания этих баз и появления кораблей с ракетным вооружением начнутся провокации в районе крымского моста, о чем не раз заявляли горячие на голову украинские политики, ответ будет таким же, у России есть все силы и средства не только для отражения этого вероломного нападения, но и для уничтожения всего, за счет чего это вероломное нападение происходило, подчеркнул Леонков.

Решение украинского вопроса произойдет силовым путем, путем принуждения Украины к миру, заключил собеседник издания.

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