Польская газовая компания PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой уменьшить цены на голубое топливо. При этом Варшава желает принимать сырье не по газопроводу «Северный поток – 2», а хочет задействовать для получения топлива Украину. Об этом сообщается в статье издания RuBaltic

Юшков объяснил, что произойдет с ценами на газ, когда «Северный поток-2» окончательно заработает © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Автор публикации уточняет, что тогда в Польше удалось выиграть на этом, поскольку стоимость газа не была высокой, но изменившаяся ситуация на рынке привела к тому, что в стране начали «клянчить» у Москвы энергоноситель с поставкой «подешевле».

Отмечается, что при этом Варшава желает принимать сырье не по газопроводу «Северный поток — 2», а хочет задействовать для получения топлива Украину. Киев также выступает за активный транзит газа через свою территорию, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире».

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать. Совокупной мощности первого и второго «Северных потоков» и «Турецкого потока» достаточно для того, чтобы полностью заместить транзит газа в Европу через украинскую ГТС. В этом случае Киев и Вашингтон, контролирующий украинские власти, теряют мощный рычаг давления на Европейский союз, вынуждающий страны ЕС во многом поддерживать устремления украинских властей. Украина выступает против проекта, так как боится потерять транзит российского газа. При этом напрямую с РФ Киев эту проблему не обсуждает.