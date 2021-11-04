Ранее Польша выиграла суд у «Газпрома», который постановил газовому холдингу обновить для Варшавы условия по контракту, привязать поставки топлива к спотовым площадкам Европы и отменить действие нефтяной пары.
Автор публикации уточняет, что тогда в Польше удалось выиграть на этом, поскольку стоимость газа не была высокой, но изменившаяся ситуация на рынке привела к тому, что в стране начали «клянчить» у Москвы энергоноситель с поставкой «подешевле».
Отмечается, что при этом Варшава желает принимать сырье не по газопроводу «Северный поток — 2», а хочет задействовать для получения топлива Украину. Киев также выступает за активный транзит газа через свою территорию, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире».
«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать. Совокупной мощности первого и второго «Северных потоков» и «Турецкого потока» достаточно для того, чтобы полностью заместить транзит газа в Европу через украинскую ГТС. В этом случае Киев и Вашингтон, контролирующий украинские власти, теряют мощный рычаг давления на Европейский союз, вынуждающий страны ЕС во многом поддерживать устремления украинских властей. Украина выступает против проекта, так как боится потерять транзит российского газа. При этом напрямую с РФ Киев эту проблему не обсуждает.