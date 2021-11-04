Ранее бывший замначальника генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия готовится нанести атаку. Он пообещал устроить «кровавую баню» в случае вторжения и призвал соотечественников быть готовыми к введению военного положения.
Парламентарий подчеркнул, что даже аналитики армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о вооруженных силах России и гораздо более трезво оценивают свои возможности, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ.
«С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого "геройства"», — категоричен Белик.
Подобное заявление ставит Романенко в один ряд с «полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию», резюмировал политик.