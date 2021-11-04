Выступающий с угрозами в адрес России украинский генерал Юрий Романенко бы является профессионалом, но говорит словно мелкотравчатый киевский политик, у которого в голове только «пыль и антироссийские лозунги». Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик 3 ноября в комментарии РИА Новости

Эксперт рассказал, в чем именно вооруженные силы Украины превосходят Россию © president.gov.ua Игорь Романенко заявил, что Россия готовится нанести атаку. Он пообещал устроить «кровавую баню» в случае вторжения и призвал соотечественников быть готовыми к введению военного положения.

Парламентарий подчеркнул, что даже аналитики армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о вооруженных силах России и гораздо более трезво оценивают свои возможности, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ.

«С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого "геройства"», — категоричен Белик.

Подобное заявление ставит Романенко в один ряд с «полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию», резюмировал политик.