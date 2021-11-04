Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
По его словам, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте "полномасштабной войны" с Россией.
«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — заявил Арестович.
При этом он добавил, что «война — это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».
По мнению политолога Ростислава Ищенко, украинские политики все время пытаются пугать Россию из-за того, что хотели бы получить с нее тот ресурс, который им не дал Запад, не понимая, что Москва ничего им не даст и разговаривать с ними не будет.