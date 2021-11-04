Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией. Об этом 3 ноября заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

Алексей Арестович: кто он © Facebook Алексея Арестовича

По его словам, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте "полномасштабной войны" с Россией.

«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — заявил Арестович.

При этом он добавил, что «война — это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».

По мнению политолога Ростислава Ищенко, украинские политики все время пытаются пугать Россию из-за того, что хотели бы получить с нее тот ресурс, который им не дал Запад, не понимая, что Москва ничего им не даст и разговаривать с ними не будет.