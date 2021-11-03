Заявление США о работе над укреплением энергобезопасности Киева сводится к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через соседнюю страну, однако Украина суверенна и должна сама отвечать за всё, что происходит с ней, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты будут сокращать риски от «Северного потока — 2» и работать над укреплением энергобезопасности Киева.

«Можно было бы только порадоваться и за демонстрацию бескорыстной помощи США своим лояльным союзникам, и за потенциальное решение энергетических проблем соседней нам Украины, если бы за этими декларациями следовало объявление о льготных или, что ещё круче, безвозмездных поставках из США на Украину американских газа и нефти, или, на крайний случай, свеженапечатанных американских долларов для закупки Киевом этих нефти и газа в третьих странах», — написал российский политик.

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«Ну да, оснований и правда нет. Как их нет ни у России, ни у любой третьей страны — Украина ведь суверенна и должна сама отвечать за всё, что происходит с ней», — подчеркнул Косачев.

Он объяснил, что заявление Блинкена — на самом деле о том, что «американцы продолжат принуждать нас, Россию, "укреплять энергобезопасность Киева" через продолжение транзита российского газа через Украину на невыгодных для нас условиях и по негодным, ненадёжным и неэкологичным трубопроводам».

«То есть — содержать и кормить Украину за российский счёт», — отметил Косачев и подчеркнул, что это не соответствует национальным интересам России.

Он пояснил, что российский интерес давно уже в другом — обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов ее надежным и предсказуемым потребителям.

По его словам, именно по такому сценарию развиваются отношения России и ЕС до тех пор, пока в них «не вмешиваются американцы с их дурной манерой решать свои проблемы только в свою пользу и только за счёт других».