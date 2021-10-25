По его словам, «Зеленые», активнее всех из немецких партий выступавшие против «Северного потока — 2», вынуждены были признать тот факт, что строительство газопровода завершено и оно было основано на выданных разрешениях.
При этом Триттин уточнил, что новое правительство будет добиваться запрета на управление «Газпромом» собственным газопроводом, так как европейское законодательство требует отделения поставщика газа от трубопроводов, по которым он поставляется (т.н анбандлинг — ред.).
«Основания (для эксплуатации "Северного потока 2" — ред.) регулируются в европейском праве, мы подробно описали их в зондирующих документах в общем и применительно к "Северному потоку 2" в частности. Это вопрос анбандлинга», — заявил Триттин.
По его словам, «Зеленые» намерены добиваться увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с тем, чтобы снизить зависимость от ископаемых энергоносителей, что приведет «к другим отношениям с Россией».
Как отмечал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, данные положения европейского законодательства применяются только к газопроводу «Северный поток — 2», для других подобных проектов сделано исключение из правила.
По итогам выборов в немецкий парламент, прошедших 26 сентября, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сейчас ведет коалиционные переговоры о создании нового правительства с либералами из Свободной демократической партии и партией «Союз 90/Зеленые».