Новое немецкое правительство не позволит «Газпрому» управлять газопроводом «Северный поток - 2», сказал представитель партии «Союз 90/Зеленые» Юрген Триттин. Его слова приводит РИА Новости

По его словам, «Зеленые», активнее всех из немецких партий выступавшие против «Северного потока — 2», вынуждены были признать тот факт, что строительство газопровода завершено и оно было основано на выданных разрешениях.

При этом Триттин уточнил, что новое правительство будет добиваться запрета на управление «Газпромом» собственным газопроводом, так как европейское законодательство требует отделения поставщика газа от трубопроводов, по которым он поставляется (т.н анбандлинг — ред.).

«Основания (для эксплуатации "Северного потока 2" — ред.) регулируются в европейском праве, мы подробно описали их в зондирующих документах в общем и применительно к "Северному потоку 2" в частности. Это вопрос анбандлинга», — заявил Триттин.

В Германии на выборах победила СДПГ, делающая ставку на диалог с Москвой © REUTERS, FW1F/Tomasz Janowski

Как отмечал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, данные положения европейского законодательства применяются только к газопроводу «Северный поток — 2», для других подобных проектов сделано исключение из правила.

По итогам выборов в немецкий парламент, прошедших 26 сентября, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сейчас ведет коалиционные переговоры о создании нового правительства с либералами из Свободной демократической партии и партией «Союз 90/Зеленые».