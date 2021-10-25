Украинский трэвел-блогер Орест Зуб наотрез отказался вести русскоязычное шоу на украинском телеканале «Дом». Об этом он заявил в Facebook 24 октября

Украинского блогера пригласили на кастинг на роль ведущего нового шоу на государственном телеканале «Дом», который ориентирован на русскоязычных жителей Донбасса и Крыма.

Шутка, ставшая злом. Краткий курс геноцида русского языка на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Говорят — [ищут] русскоязычного [ведущего]. И тут я офигел! За наши с вами налоги в нашей стране выделяются колоссальные государственные бюджеты на создание русскоязычного контента на седьмом году войны против России», — написал Зуб.

Блогер возмутился и отказался вести ТВ-шоу на русском языке. Он заявил, что ему, как украиноязычному «криэйтеру», «особенно больно на это смотреть».

По его словам, для продвижения украиноязычного контента «кое-что уже сделано», но впереди еще «длинная тернистая дорога».

На Украине действует закон о государственном языке. Согласно ему, недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90% общей продолжительности передач и/или фильмов в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Телеканал «Дом» был создан на Украине как орган русскоязычной госпропаганды, он вещает с Украины на территории Крыма, ДНР и ЛНР.