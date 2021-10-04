Подобными сообщениями украинские СМИ и политики отвлекают население страны от резкого роста тарифов, считает эксперт. В действительности помощь Донбассу Россия продолжает осуществлять иными способами, сказал Безпалько.
«Прежде всего, это военный протекторат. Любые поползновения ВСУ в сторону Донбасса будут наказываться возможным, но неизбежным вмешательством со стороны России… Во-вторых, это экономическая поддержка, которая выражается в том, что Донбасс, будучи рядом с Россией, получает оттуда все необходимые продукты и находится в рублевой зоне. Люди, получая российское гражданство, получают все права граждан России», — заявил собеседник издания.
Безпалько также затронул проблемы людей, проживающих на территории Донбасса, подконтрольной Украине. Как сказал эксперт, киевские власти лишают этих граждан избирательных прав из страха, что они проголосуют за пророссийских политиков.
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