В украинских СМИ муссируется информация о том, что Россия планирует потратить на содержание ДНР/ЛНР более 12 миллиардов долларов. Эта информация ничем не подтверждена, однако Россия активно помогает населению Донбасса, рассказал в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Подобными сообщениями украинские СМИ и политики отвлекают население страны от резкого роста тарифов, считает эксперт. В действительности помощь Донбассу Россия продолжает осуществлять иными способами, сказал Безпалько. Пушилин объяснил, почему Донбасс поддержал «Единую Россию» © Twitter, Denis Puszylin / Twitter, Denis Puszylin / Перейти в фотобанк Безпалько также затронул проблемы людей, проживающих на территории Донбасса, подконтрольной Украине. Как сказал эксперт, киевские власти лишают этих граждан избирательных прав из страха, что они проголосуют за пророссийских политиков. Полностью интервью можно прочитать здесь.