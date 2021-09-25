Страны-члены НАТО получили четкий сигнал от России в качестве ответа на провокации и обострение в акватории Черного моря. Об этом заявил военный эксперт, адмирал в отставке Виктор Кравченко, передает «Военное дело» 25 сентября

Ранее военные мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота провели учения в акватории Черного моря. Российские военнослужащие отрабатывали ракетные удары по кораблям.

По мнению Кравченко, российские военные маневры призваны продемонстрировать руководству НАТО не только возросшую мощь российской армии, но и навести их на мысль, что в акватории Черного моря не место для провокаций и демонстрации враждебного отношения.

Ответ на эсминцы НАТО. В Керчи спустили на воду новейший боевой корабль © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В конце января парламент Украины принял закон, разрешающий допуск иностранных войск на территорию страны для участия в учениях в этом году. Позднее его подписал президент Владимир Зеленский.

Всего на территории Украины в 2021 году планируется провести восемь многонациональных учений и привлечь к участию в них около 21 тысячи украинских военных и около 11 тысяч иностранных. В июле завершились маневры Defender Europe-2021, они стали крупнейшими за последние 25 лет. Затем последовали, в частности, Sea Breeze, Cossack Mace и Three swords.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.