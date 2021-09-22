Соединенные Штаты будут провоцировать киевский режим на действия по эскалации конфликта в Донбассе с тем, чтобы обвинить в этом Россию и вынудить Германию отказаться от использования газопровода «Северный поток-2», сказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Он напомнил, что в совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель от 15 июля был пункт, согласно которому Германия введет санкции в отношении «Северного потока-2», если Россия «проявит агрессию в отношении Украины».

«Я думаю, что еще вот здесь Соединенные Штаты будут предпринимать активные усилия для того, чтобы устраивать провокации в Донбассе, подначивать Киев: "давайте-давайте, эскалацию устраивайте, и мы будем трактовать эту эскалацию как новый акт агрессии России против Украины". Соответственно, и призывать ввести санкции против "Северного потока-2"», — сказал Юшков.

Достроить газопровод мало: что может помешать запуску «Северного потока-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

Очевидно, что обострение боевых действий в Донбассе приведет к резкому увеличению жертв внутриукраинского конфликта.

И в относительно «холодной» фазе конфликта, которая длится с января 2017 года, когда случилось последнее обострение, погибло свыше пятисот человек.

В случае увеличения интенсивности боевых действий потери, в том числе среди мирного населения, могут быть существенно выше.