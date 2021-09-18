Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пока он находился на больничном, ему поменяли охранников. Он заявил об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина» вечером в пятницу, 17 сентября

«Запад не поможет». Эксперт о том, что будет, если Разумков станет президентом Украины © Facebook, Верховна Рада України

Глава парламента отметил, что на его-месте кто-то другой счел бы это давлением, но не он, поскольку до должности главы Верховной Рады он обходился без охраны.

«Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми. И уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза. К сожалению, я не уверен, что все так смогут делать», — сказал Разумков.

По мнению политолога Александра Лазарева, убрать Дмитрия Разумкова с должности главы парламента — значит уменьшить его узнаваемость. Но в этом случае Разумков действительно начнет свою предвыборную кампанию, и это будет нести дополнительные риски для команды Владимира Зеленского.