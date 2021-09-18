В последнее время в СМИ и экспертном сообществе активно обсуждается конфликт между Разумковым и Зеленским, а также слухи о возможной отставке спикера Рады. В частности, Ранее Разумков выступил против расширения СНБО при Зеленском, который по законопроекту должен определять статус олигарха.
Глава парламента отметил, что на его-месте кто-то другой счел бы это давлением, но не он, поскольку до должности главы Верховной Рады он обходился без охраны.
«Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми. И уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза. К сожалению, я не уверен, что все так смогут делать», — сказал Разумков.
По мнению политолога Александра Лазарева, убрать Дмитрия Разумкова с должности главы парламента — значит уменьшить его узнаваемость. Но в этом случае Разумков действительно начнет свою предвыборную кампанию, и это будет нести дополнительные риски для команды Владимира Зеленского.