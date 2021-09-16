Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе продолжает усугублять кризис в переговорном процессе. Об этом 15 сентября заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов, передает eadaily.com

Грызлов объяснил, почему Украине на самом деле не нужен Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения», — сказал Грызлов.

Российский представитель добавил, что украинская делегация в категорической форме отказалась возвращаться в очный формат переговоров в Минске.

«Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», — констатировал он.

Полпред российской делегации обратил внимание на то, что до пандемии Минск вполне соответствовал требованиям по обеспечению «полноценного участия всех сторон минского формата».

Он подчеркнул, что позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

В конце мая глава делегации Киева Леонид Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в белорусской столице.

В сентябре вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников назвал работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе мертвой.

В свою очередь полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова указывала на то, что Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится к силовому решению конфликта в Донбассе, а не дипломатическому.