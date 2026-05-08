В Чернобыле горит радиоактивный лес, Германия строит Четвертый рейх. Хроника событий на 13.00 8 мая

В Чернобыльской зоне - мощный лесной пожар: горят свыше тысячи гектаров зараженного радиацией леса. Эксперт рассказал, чем это опасно. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Германия строит Четвертый рейх. Политологи рассуждают, к чему это приведет. Украина не соблюдает перемирие ни на фронте, ни в тылу: регионы России под ударами БПЛА

2026-05-08T13:00

Вокруг Чернобылем пылает лес: чем это опасноВ Чернобыльской зоне отчуждения разгорелся масштабный лесной пожар. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ГСЧС - Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.По данным службы, сейчас на территории зоны идет ликвидация крупного возгорания. Огонь уже охватил более 1100 гектаров леса."Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки", — говорится в сообщении.Пожар тушат на территории, пострадавшей после аварии на Чернобыльской АЭС. Другие подробности о ходе ликвидации и возможных последствиях пока не приводятся.Увы, этот пожар – не первый. В 2020 году лес под Чернобылем уже активно пылал."Хорошего ждать нечего. Не будет, конечно, второго Чернобыля, но все разогретые вещества, которые находятся там, могут выделять радионуклиды", - заявил генерал-майор, руководитель операции по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС Николай Тараканов.По его словам, еще одна проблема - расположенные за пределами АЭС пункты захоронения радиоактивных отходов: то есть всего того, что экстренно убирали с крыши реактора и со всех окрестностей. Это и жидкие вещества, и всевозможные облучённые вещи. Если они начнут гореть, то радиация с дымом тоже будет попадать в воздух.По мнению экспертов, в интересах населения России и Украины как можно скорее погасить пожар.Между тем, украинские власти вместо того, чтобы лучше следить за пожарной безопасностью, занимаются декоммунизацией. Киев переименовал ряд улиц в Чернобыльской зоне. Об этом написало украинское издание "Страна".Согласно распоряжению Киевской городской администрации, в Припяти проспект Ленина получил название Центральный проспект, а улицу Героев Сталинграда переименовали в улицу Защитников Украины.В самом Чернобыле также изменили названия нескольких улиц. Так, Коммунистическая стала улицей Спасателей, а улица Дзержинского — улицей Памяти. Всего, по данным издания, власти переименовали более 80 объектов.Германия строит Четвертый рейхВ Европе многие без стеснения призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости."В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью — нанести ей стратегическое поражение", — сказал глава российского МИД.Лавров отметил, что особое изумление вызывают заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, назвавшего одной из своих главной целей вновь сделать немецкую армию самой сильной в Европе. Министр подчеркнул, что руководство Европейского союза также всячески поощряет подобные реваншистские настроения.Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Москвой. Дипломат отметил, что с этой целью немецкие власти "безудержно накачивают военную сферу бюджетными и заемными средствами".Проблема в том, что эта стратегия поддерживается немалой частью немецкого общества."В Германии выросли целые поколения, униженные и озлобленные тем, что их родители и деды „невинно пострадали“ за то, что лишь „с честью и достоинством“ служили армии, народу и государству. Эта обида сидела в немцах десятилетиями, она „настоящая“", —сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин, служивший ранее в Группе советский войск в Германии (ГСВГ).По его словам, сейчас эта скрытая энергия "выводится наружу" через культуру, художественные фильмы, песни и трансформируется в нацификацию.По мнению политолога Юрия Шевцова, окончательной реабилитации нацизма еще не произошло, но до нее осталось полшага — "окна Овертона приоткрываются одно за другим"."Массовый немецкий кинематограф дает все больше образов, которые как бы очеловечивают германскую армию времен Второй мировой войны и подготавливают общественное мнение к тому, чтобы начать равняться на героев той армии", — пояснил он в беседе с NEWS.ru.Военная хроникаНесмотря на объявленное Украиной перемирие, боевики ВСУ продолжают военные действия, причем не только на фронте. Так, украинские боевики сбросили с дрона пятикилограммовый боеприпас на жилой квартал Горловки в ДНР. Снаряд не сдетонировал, его обезвредили взрывотехники ФСБ. Об этом сообщил штаб обороны ДНР в своем телеграм-канале."Пятикилограммовый боеприпас, которым украинские террористы пытались ударить по жилым кварталам в Горловке. Взрывное устройство обезврежено и уничтожено взрывотехниками ФСБ", - говорится в сообщении.В Мясниковском районе Ростовской области при атаке ВСУ повреждены 50 домов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."Продолжается ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки. В Мясниковском районе в селе Чалтырь, по данным на 10:30, в результате падения обломков БПЛА повреждены 50 частных домов и 3 автомобиля", - написал он в своем телеграм-канале.По его словам, в городах и районах, где упали обломка БПЛА, созданы комиссии по оценке ущерба, введен режим ЧС в границах поврежденных домов. Жителям окажут всю необходимая помощь.В ночь на 8 мая в Ростовской области уничтожили БПЛА и ракеты ВСУ, в результате падения обломков БПЛА есть разрушения в Мясниковском районе, Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону. Погибших нет.О последних событиях на фронте: "Ситуация нестабильна": украинские источники признали ухудшение на четырех направлениях сразу

Никита Миронов

Никита Миронов

