Цены на природный газ на европейских рынках превысили исторический максимум – в начале вторника в ходе торгов стоимость тысячи кубометров составила более 800 долларов.
«Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно годовому контракту 7,96 грн», – сказал Шмыгаль.
Нынешнее подорожание вызвано критически низкой заполненностью европейских газохранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в странах Азии, считают эксперты. Как сообщил Украина.ру сотрудник финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, уже четвертый год падает добыча газа в Норвегии, сокращается экспорт голубого топлива из Алжира.
Ранее Госстат Украины опубликовал данные, согласно которым цены на коммунальные услуги для населения выросли в среднем на 29%.