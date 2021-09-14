Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время цены на газ для населения не будут превышать 7,96 грн (21,8 руб.) за кубометр. Об этом премьер сообщил во время пресс-конференции 14 сентября, трансляцию которой вели украинские телеканалы

Цены на природный газ на европейских рынках превысили исторический максимум – в начале вторника в ходе торгов стоимость тысячи кубометров составила более 800 долларов.

«Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно годовому контракту 7,96 грн», – сказал Шмыгаль.

Витренко: Украина вынуждена покупать газ по очень высокой цене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игорь Юшков, уже четвертый год падает добыча газа в Норвегии, сокращается экспорт голубого топлива из Алжира.

Ранее Госстат Украины опубликовал данные, согласно которым цены на коммунальные услуги для населения выросли в среднем на 29%.