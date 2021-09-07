Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен выступал примерно с теми же месседжами на Международной конференции по вопросам реформ на Украине в Вильнюсе, что и были прописаны в совместном коммюнике президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Об этом на днях заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»

Спиридон Килинкаров о целях, итогах и перспективах встречи Зеленского с Байденом © РИА Новости, Стрингер

По его словам, все было подготовлено «в русле так называемых демократических антикоррупционных реформ». Ничего нового в коммюнике Байдена и Зеленского, по словам политолога, нет.

В июле на конференции в Вильнюсе Блинкен говорил о децентрализации, цифровизации, необходимости завершения реформы правосудия и юстиции. Также он указал на срочность обеспечения честного и прозрачного отбора судей и руководства антикоррупционных органов.