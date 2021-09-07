«Понятно, что коммюнике не готовили во время встречи Байдена и Зеленского. Оно давно было подготовлено. Оно лежало в МИДе. С примерно этим же содержанием коммюнике выступал Блинкен на конференции по реформам восточной Европы в Вильнюсе», — заявил он.
По его словам, все было подготовлено «в русле так называемых демократических антикоррупционных реформ». Ничего нового в коммюнике Байдена и Зеленского, по словам политолога, нет.
В июле на конференции в Вильнюсе Блинкен говорил о децентрализации, цифровизации, необходимости завершения реформы правосудия и юстиции. Также он указал на срочность обеспечения честного и прозрачного отбора судей и руководства антикоррупционных органов.