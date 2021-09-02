Рекордную цену в 20,1 тыс. грн за тысячу кубов предложило ООО «Укр Газ Ресурс», продав всего 50 тыс. кубометров по такой стоимости.
Как отмечается, основная причина роста цен на природный газ в Украине — рост котировок на европейских хабах.
Киев утверждает, что цены на газ в ЕС выросли из-за того, что «Газпром» якобы искусственно снижает объемы поставок своего газа в Европу.
Однако, как объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, рост цен генерируется на тех европейских торговых площадках, где торгуют сжиженным природным газом — в Нидерландах и Великобритании.
При этом на немецкой газовой бирже, где торгуют российским газом, цены на голубое топливо существенно ниже.
Юшков полагает, что необоснованными обвинениям России во взвинчивании цен на газ в ЕС украинские власти пытаются обвинить Москву в «использовании энергетики как оружия», что, согласно подписанному Вашингтоном и Берлином меморандуму, должно привести к вводу санкций против «Северного потока 2».
Этот газопровод идет в обход Украины и, по мнению представителей киевского режима, лишает страну доходов от транзита российского газа.
Между тем и руководство ФРГ, и представители российской власти неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от транзита газа через Украину.