Цены на природный газ на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) в ходе аукциона 2 сентября превысили планку в 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты, что стало историческим рекордом с момента открытия украинского рынка газа в 2015 году, сообщил отраслевой портал ExPro

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Как отмечается, основная причина роста цен на природный газ в Украине — рост котировок на европейских хабах.

Киев утверждает, что цены на газ в ЕС выросли из-за того, что «Газпром» якобы искусственно снижает объемы поставок своего газа в Европу.

Однако, как объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, рост цен генерируется на тех европейских торговых площадках, где торгуют сжиженным природным газом — в Нидерландах и Великобритании.

При этом на немецкой газовой бирже, где торгуют российским газом, цены на голубое топливо существенно ниже.

Юшков полагает, что необоснованными обвинениям России во взвинчивании цен на газ в ЕС украинские власти пытаются обвинить Москву в «использовании энергетики как оружия», что, согласно подписанному Вашингтоном и Берлином меморандуму, должно привести к вводу санкций против «Северного потока 2».

Этот газопровод идет в обход Украины и, по мнению представителей киевского режима, лишает страну доходов от транзита российского газа.

Между тем и руководство ФРГ, и представители российской власти неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от транзита газа через Украину.