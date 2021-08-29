Государственный монополист НАК «Нафтогаз Украины» установил новые тарифы на газ для потребителей начиная с сентября этого года, сообщает FBC.UA 29 августа

Ультраправый террор в преддверии повышения тарифов. Почему Нацкорпус и СБУ сообща нападают на украинскую оппозицию © ua.today

Летний тариф для населения был в среднем на 22 копейки ниже выше того тарифа, который компания предлагала летом текущего года, говорится в сообщении.

В настоящее время «Нафтогаз» официально поставляет газ примерно 500 тыс. украинских домохозяйств. Остальные приобретают газ у других поставщиков, где цены существенно выше.

Например, Киевгазэнерджи с осени будет продавать газ населению по 19,80 гривен за кубометр (54,5 руб), тогда как в августе тариф составлял 15,76 гривен за кубометр (43,3 руб).

Высокие цены в сентябре и у других поставщиков: Умань газсбыт продает по 16,78 за 1 куб м (46,1 руб), а Черкассы газсбыт — по 16,76 гривен (46,06 руб).