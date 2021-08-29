Согласно новому тарифному плану, украинцам придется будет платить за газ в среднем 12 грн (33 рубля) за кубометр без учета стоимости его доставки, выделенной в платежках в отдельную графу.
Летний тариф для населения был в среднем на 22 копейки ниже выше того тарифа, который компания предлагала летом текущего года, говорится в сообщении.
В настоящее время «Нафтогаз» официально поставляет газ примерно 500 тыс. украинских домохозяйств. Остальные приобретают газ у других поставщиков, где цены существенно выше.
Например, Киевгазэнерджи с осени будет продавать газ населению по 19,80 гривен за кубометр (54,5 руб), тогда как в августе тариф составлял 15,76 гривен за кубометр (43,3 руб).
Высокие цены в сентябре и у других поставщиков: Умань газсбыт продает по 16,78 за 1 куб м (46,1 руб), а Черкассы газсбыт — по 16,76 гривен (46,06 руб).