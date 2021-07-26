После выборов в Госдуму РФ Украине нужно быть готовой к освобождению территорий Донбасса силовым путем. Об этом 25 июля в эфире канала «Обозреватель» заявил бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Грымчак

«Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит», — сказал Грымчак.

Донбасс на «удалёнке». ДНР и ЛНР получили возможность проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с участием проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в Госдуму.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.