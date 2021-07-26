«Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит», — сказал Грымчак.
По словам экс-замминистра обороны Украины, тот факт, что жители Донбасса с гражданством РФ смогут участвовать в голосовании на выборах в Госдуму, якобы говорит о намерении Москвы присоединить Донбасс.
Ранее МИД Украины выразил протест в связи с участием проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в Госдуму.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.