Президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил об обоюдной позиции в вопросе газопровода «Северный поток-2», передало 15 июля РИА Новости

Симонов рассказал, как встреча Байдена и Меркель повлияет на «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Также он заявил об обоюдной позиции в контексте «Северного потока-2» о том, что «Россия не должна использовать энергию как оружие».

По его словам, сейчас власти США ведут очень активные обсуждения с правительством Германии и рассматривают шаги, которые можно сделать, чтобы «убедиться в том, что газопровод не используют в негативных целях, например в качестве средства принуждения или шантажа».

При этом Байден подчеркнул, что введение санкций в отношении газопровода не имело смысла, так как трубопровод почти достроен.

Меркель также отметила, что «Северный поток-2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью, поскольку другое развитие событий вызовет напряженность.

Ранее представитель американской администрации заявил, что США не ждут формальных договоренностей с ФРГ о газопроводе. Отвечая на тот же вопрос, он отметил, что Байден, безусловно, поделится тревогами американской стороны по поводу российского «геополитического проекта», которым якобы является газопровод.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.